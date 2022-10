Turismo post pandemia, convegno a San Miniato

Il turismo post pandemia strizza l'occhio ai legami più stretti e San Miniato gioca la carta dell'accoglienza a tutto tondo, ovvero un legame a doppio filo tra coloro che offrono il pernottamento e coloro che offrono attività.

Visitare le città d'arte é una delle maggiori motivazioni che spingono i turisti di tutto il mondo a scegliere questa zona (non per niente San Miniato era chiamata "la città delle XX miglia" per l'equa distanza da molte città importanti tra le quali Firenze, Lucca e Pistoia) ma la sua posizione baricentrica non deve essere l'unica soprattutto in un'ottica di prolungamento dei giorni di permanenza dei visitatori.

Di una bellezza architettonica rara e dotata di un patrimonio artistico, paesaggistico e culturale unico, San Miniato mira a diventare anche un luogo di incontro, di esperienze tra i turisti e gli artigiani locali. Attività nelle botteghe orafe, creazione di manufatti, visite guidate in cantina, ideazione di progetti e corsi di cucina a contatto con operatori locali qualificati.

A chi non piacerebbe vivere a pieno una destinazione conoscendo a fondo usi, costumi e attività con i locali?

Mercoledì 19 ottobre alle 21.30 nella Sala del Bastione di San Miniato si parlerà proprio di questo, delle infinite possibilità che un programma di esperienze ben organizzate può offrire, di come gli operatori turistici ovvero coloro che offrono il pernottamento sul territorio possano arricchire il soggiorno dei turisti e di come queste attività possano fare la differenza nei confronti dell'offerta turistica concorrente.

La sinergia tra l'assessorato al turismo di San Miniato e l'ente Fondazione San Miniato Promozione ha portato alla creazione di un percorso che intende promuovere questo tipo di turismo slow dove il turista é protagonista e di cui si parlerà già da questo primo incontro al Bastione.

Al centro il visitatore come ospite al quale trasmettere conoscenze e tradizioni della realtà locale, un caleidoscopio di esperienze uniche.

Tutti coloro che sono interessati sono invitati a partecipare mercoledì 19 ottobre alle 21.30 presso la sala del Bastione di San Miniato (sala situata all'ultimo piano dell'ascensore del parcheggio di Fonte alle Fate). L'evento è aperto a tutti gli operatori del settore.

Fonte: San Miniato Promozione - Ufficio stampa