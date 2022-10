Movimenti sospetti in casa, i carabinieri intervengono e trovano droga e soldi

I carabinieri di Portoferraio, coadiuvati d quelli di Rio (LI) hanno arrestato un giovane cittadino italiano dopo avere trovato nel suo appartamento di Rio una ventina di grammi di cocaina.

I movimenti sospetti all'ingresso dell'abitazione del sospettato hanno indotto i militari a effettuare la perquisizione in casa del ragazzo, dove sono state trovate altre sostanze stupefacenti e strumenti di precisione e per il confezionamento degli stupefacenti.

L'uomo, 33 anni originario della Campania, è adesso costretto all'obbligo di dimora e a presentarsi quotidianamente all apolizia guidiziaria.