Il Gruppo Fotografico Limite festeggia 40 anni dalla fondazione. Per l’occasione è stata organizzata un’esposizione fotografica straordinaria: 20 gigantografie allestite in alcuni punti del territorio del Comune di Capraia e Limite che propongono illustrazioni storiche. Ogni installazione infatti è stata scelta appositamente per quello spazio, con una o più foto, per evidenziarne il cambiamento urbanistico nel corso del tempo.

Le fotografie sono state selezionate dall’Archivio fotografico storico che, realizzato per conto del Comune, comprende circa 5000 foto, in un arco temporale che va dalla fine del 1800 fino all’anno 2000.

Questo tuffo nel passato è un omaggio alle prime mostre del Gruppo che nel 1982 contava 5 membri fondatori: Roberto Peruzzi, Mario Polverosi, Giancarlo Toni, Silvano Gianni e Piero Scardigli. Da allora l’associazione è cresciuta ed oggi si compone di 40 soci.

L’iniziativa è sostenuta dall’Amministrazione comunale: "E’ l’occasione per un viaggio nella memoria del territorio ed un’opportunità per vedere i cambiamenti storici del Comune di Capraia e Limite, ha evidenziato il sindaco Alessandro Giunti. Un percorso di conoscenza e di testimonianza che abbiamo sostenuto fin dal principio per sottolineare il lavoro del Gruppo fotografico e festeggiare insieme a loro e alla comunità questo importante traguardo".

"Questa esposizione moderna vuole ricordare ciò che è stato ed aprire le porte a ciò che sarà, ha detto il presidente del Gruppo Fotografico Limite Enzo Sanchini. In questa occasione inoltre vogliamo ricordare con affetto coloro che purtroppo non sono più con noi: Mario Polverosi, che con grande volontà ha guidato questo gruppo per 35 anni, rendendolo sempre più parte integrante del territorio; Silvano Gianni e Piero Scardigli, che con disponibilità e partecipazione hanno contribuito alla formazione ed alla crescita fotografica dei soci del gruppo".

Questi i luoghi dove è possibile vedere le installazioni fotografiche: Piazza Veneto, Piazza Navicellai, Piazza Madre Teresa di Calcutta, Campo sportivo comunale “Mauro Cecchi”, Piazza Battisti, Via Picchiotti 5C, Piazza Piave, Piazza Dori, Via Negro 9 lato Via Picchiotti, Piazza don Valiani, Viale Matteotti 3, Piazza San Lorenzo.

Il percorso fotografico è stato realizzato con la collaborazione del Comune di Capraia e Limite e della ditta Paci Paolo Siderurgica. Le installazioni, si tratta di strutture triangolari in metallo, sono permanenti e potranno essere utilizzate per altri percorsi espositivi.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa