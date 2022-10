Abc Castelfiorentino: i calendari dei campionati Under 17 Silver e Under 14 Elite

Sono ufficiali i calendari definitivi dei campionati Under 17 Silver e Under 14 Elite 2022/2023. L’esordio degli Under 17 di Fulvio Cantini è in programma lunedì 24 ottobre alle ore 19.30 al PalaBetti contro l’Olimpia Legnaia, mentre quello degli Under 14 di Alessandro Mostardi sarà martedì 8 novembre alle ore 18, sempre al PalaBetti, contro Mens Sana.

Under 17 Silver

La prima fase è strutturata in nove gironi composti ciascuno da 7/8 squadre, con gare di andata e ritorno. Al termine le squadre classificate ai primi due posti di ciascun girone saranno ammesse alla seconda fase per il Titolo, mentre le altre saranno ammesse alla seconda fase di Coppa Toscana. La seconda fase per il Titolo sarà composta da tre gironi di sei squadre ciascuno, con gare di andata e ritorno, al termine delle quali le prime due squadre di ciascun girone saranno ammesse alla Final Six. La seconda fase di Coppa Toscana sarà invece composta da sette gironi di sette squadre ciascuno, con gare di andata e ritorno al termine delle quali le prime classificate di ciascun girone e la miglior seconda saranno ammesse alla Final Eight.

Under 14 Elite

Per il momento è stata comunicata soltanto la prima fase, strutturata in due gironi composti da dieci squadre ciascuno, con gare di andata e ritorno. Le fasi successive saranno comunicate in un secondo momento.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa