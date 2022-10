Ascolto e condivisione: partito il progetto del Comune di Altopascio

Ascolto e condivisione, ma anche partecipazione, accoglienza, dialogo e confronto: questi sono gli elementi che hanno caratterizzato la prima “uscita” dell’iniziativa dell’amministrazione D’Ambrosio che porta sindaco, assessori e consiglieri comunali strada per strada, casa per casa, direttamente a casa dei cittadini. Ogni giorno, tutti i giorni, con i cittadini: questo il titolo dell’iniziativa che propone una modalità nuova di coinvolgere la cittadinanza e avvicinarla all’amministrazione pubblica, per ascoltare le esigenze del territorio, raccontare i progetti in corso, costruire insieme il futuro del paese. Sabato scorso, 15 ottobre, il primo appuntamento è stato a Spianate, tra via Bruno Nardi e il tratto di via Mazzei fino a località Gennarino. Tante le persone che hanno accolto gli amministratori nel giardino di casa, nel cortile, al cancello, per strada in una mattinata di vera condivisione e confronto reciproci.

"Per noi è stata una ulteriore occasione di ascoltare le esigenze e le necessità dei territori direttamente dalla voce di chi sul territorio vive- ha commentato il sindaco Sara D’Ambrosio -. Una modalità che si aggiunge a quelle già in essere e che ribalta il punto di vista: siamo noi che andiamo dalle persone. Oltre ad alcune segnalazioni ricevute, è stato anche il momento giusto per fare il punto sui progetti in corso e quelli conclusi, dai giochini al parco e nella scuola, dal decoro urbano al nuovo parcheggio in via Bruno Nardi che a giorni diventerà operativo a tutti gli effetti. Abbiamo affrontato anche il tema nuova piazza di Spianate: è stato necessario dare la priorità ad altri progetti “in scadenza”, come le nuove scuole, le medie di Altopascio e la primaria di Badia Pozzeveri. Entrambe sono finanziate con fondi che se non opportunamente utilizzati (come i fondi Pnrr o quelli regionali) rischiavamo di perdere. A partire dall’anno nuovo, potremmo dedicarci anima, cuore e testa alla nuova piazza".

Gli appuntamenti nelle frazioni proseguono sabato 22 ottobre, a Marginone. Dalle 9 alle 12, la squadra composta da sindaco, assessori e consiglieri sarà in località Volpini, località Michi e lungo via del Ponte alla Ciliegia. La presenza costante sul territorio, che toccherà tutte le zone di Altopascio due volte al mese, va ad aggiungersi alle modalità con cui già oggi l’amministrazione comunale è presente sul territorio. Ogni giovedì, dalle 9 alle 12, si tiene il ricevimento libero del sindaco (senza appuntamento), direttamente in Municipio (piazza Vittorio Emanuele). Inoltre, è possibile contattare l’amministrazione comunale attraverso un messaggio WhatsApp al numero 377.3594051.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa