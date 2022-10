Associazione Cossan, eletto il nuovo presidente per la comunità senegalese

Lo scorso 15 ottobre si è svolto l'assemblea straordinaria (post pandemia) per l'elezione del nuovo direttivo dell'associazione Cossan di Santa Croce sull'Arno, che unisce la comunità senegalese del cuoio.

Convocata alle ore 15, l'assemblea si è regolarmente svolta con la partecipazione massiva dei membri dell'associazione. Prendendo la parola, il presidente uscente Dieng Oumar ha voluto ringraziare i presenti e ricordare le cause per cui dal 2020 non si è potuto organizzare un'assemblea in presenza.

Il bilancio consuntivo e sociale é stato illustrato nei dettagli all'assemblea che ha approvato con un apprezzamento del duro lavoro svolto specialmente durante la pandemia.

Sulla guida dei presidenti delle associazioni "A.B.L" di Fucecchio e "Teranga" di Montopoli, il voto si e regolarmente svolto con l'elezione del nuovo presidente El Hadji Amadou Dia, Dudu per gli amici.

Il nuovo direttivo è salito sul palco per ringraziare della fiducia con la pesante promessa di fare meglio dei loro predecessori.

Fonte: Associazione Cossan