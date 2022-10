Basket San Miniato, buona la prima (al cardiopalma) per l'Etrusca

Vittoria nella prima di campionato non per deboli di cuore per i giovani della Promozione di San Miniato, che trovano il sorpasso su una tripla allo scadere di un glaciale Pertici.

Partono subito forte i sanminiatesi che nel primo quarto realizzano ben 4 triple e con una costante di canestro anche nel secondo chiudono al riposo lungo con un buon vantaggio di 8 lunghezze.

Ma al rientro dagli spogliatoi l’esperta formazione senese chiude la difesa e i biancorossi per un tempo e mezzo non trovano più la via del canestro finendo sotto di 8 lunghezze a 5 minuti dalla fine della partita.

I biancorossi però sono bravi a non uscire mentalmente dalla partita e nei minuti finali, grazie a un parziale di 5-0, tripla di Cerri e un facile layup in contropiede di Rossi, riescono a ricucire il divario, per poi regalare un finale emozionante ai tifosi presenti.

A meno di due minuti dalla fine Petrolini trova la bomba che infiamma il palazzetto e porta i compagni a una sola lunghezza di distanza.

Sul successivo possesso per il possibile vantaggio i ragazzi della rocca perdono la palla e a 13 secondi dal termine c'è Siena in lunetta che realizza il primo portandosi sul momentaneo +2.

Il secondo è sul ferro, Rossi strappa il rimbalzo e apre subito per Cerri che palleggia in campo aperto per poi servire in contropiede Pertici sull'arco dei tre punti: piedi a posto, buon rilascio e tripla realizzata per il sorpasso finale.

Gioia incontenibile dei sanminiatesi che trovano la prima vittoria in campionato.

Prossimo incontro, domenica 23 ottobre ore 18,00 a Montespertoli.

Pallacanestro San Miniato - ASD Libero Basket Siena 48 - 47

(20-13; 10-10; 5-16; 13-8)

Tabellino: Rossi 4, Maggiorelli 2, Cerri 8, Bettinj, Pandinelli 2, Mannucci, Ermelani T., Parrini 7, Gialli, Cioni 4, Petrolini 10, Pertici 11.

Fonte: Etrusca San Miniato - Ufficio Stampa