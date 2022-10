Berserker subito ok, vittoria contro Siena

I Berserker partono molto bene, nella prima giornata della fase di precampionato, con una bella vittoria contro la squadra cadetta del Siena, che collabora con il Valdelsa rugby.

I Berserker sono un po' più sofferenti sulle fasi statiche, ma riescono a esprimere un bel gioco sul campo aperto, grazie ai giocatori di mischia ben avanzanti e precisi sui punti d'incontro e, soprattutto, con una bella coordinazione sulla linea dei trequarti.

Con cinque mete nel primo tempo e tre nel secondo, il risultato non è stato mai messo in discussione. Da segnalare la meta, in velocità, dell'esordiente Burgassi.

Formazione:

Niccolini P.

Lassi

Cavallaro

Simoncini D.

Vincelles

Goretti (C)

Pineschi

Merlotto

Niccolini S.

Banti

Burgassi

Alessandri

Cannas

Garinei

Niccolini L.

A disposizione: Simoncini A., Scaglione, Niccolini D., Rizzello, Tomasulo

A segno: 2 mete e 1 cdp Banti, 2 mete Merlotto, 1 meta e 5 calci di trasformazione Tomasulo, Niccolini L., Niccolini P., Burgassi.