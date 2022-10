Al Centro Italiano Femminile si parla di viaggi spirituali e lavoro in sicurezza con bambini e adolescenti

Il Centro Italiano Femminile di Fucecchio ha aperto l'anno sociale 2022/2023 con un incontro dedicato a due temi: i "Viaggi alla scoperta dello spirito" e quello relativo a "Lavorare in sicurezza con bambini e adolescenti che usufruiscono dei nostri spazi".

Relativamente al primo tema, alcune socie hanno raccontato le proprie esperienze di viaggi e pellegrinaggi verso luoghi di culto. Si è passati dalla Terra Santa a Lourdes, da Loreto all'Armenia, dai luoghi di Padre Pio a Barbiana (Don Milani). Viaggi ed esperienze raccontati non dal punto di vista turistico, bensì per le emozioni che hanno suscitato e come il loro spirito ne ha tratto beneficio. Molto coinvolgente e bellissimo il racconto di una aderente che opera con l'Unitalsi della nostra Diocesi in merito alle lodevoli iniziative intraprese.

Per quanto riguarda il secondo tema, la Presidente Annalena Pesci Panzani ha illustrato al pubblico intervenuto il progetto (peraltro già iniziato) riguardante bambini e ragazzi che frequentano la Casa del Fanciullo, sia durante i pomeriggi del periodo scolastico che la domenica pomeriggio. Queste attività coinvolgono necessariamente anche persone adulte e genitori che si occupano di organizzare le attività ludiche e di studio. La struttura che accoglie i bambini e i ragazzi deve essere adeguata alle attività connesse e necessita in modo continuativo di manutenzione e di adeguamenti opportuni. Tutto questo sarà reso possibile anche grazie al contributo che gentilmente la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato ha messo a disposizione del CIF, riconoscendo l'importanza di questa iniziativa a favore dei giovani della nostra zona.

