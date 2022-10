Convocato per Mercoledì 19 Ottobre alle 21 il Consiglio comunale

È convocato per mercoledì 19 ottobre, alle ore 21,00, nella Sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi.

Sono due gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Sindaco;

2. Approvazione dell’operazione Multiutility per la creazione di una holding di servizi della Toscana. Approvazione modifiche statutarie in Alia Servizi Ambientali S.P.A.(“Alia”). Conferimento del 20,61% di Toscana Energia S.P.A. e del 3,9% di Publiacqua in Alia. Approvazione aumento di capitale di Alia riservato, rispettivamente, al Comune di Firenze per il conferimento del 20,61% di Toscana Energia S.P.A. e al Comune di Pistoia per il conferimento del 3,9% di Publiacqua S.P.A. Approvazione fusione per incorporazione di Consiag S.P.A., Acqua Toscana S.P.A e Publiservizi S.P.A. in Alia. Approvazione patto parasociale tra soci pubblici. Costituzione di una holding pubblica pluripartecipata per la gestione delle partecipazioni societarie in multiutility (“Holding Toscana”) e approvazione del relativo statuto. Conferimento del ramo operativo di Alia in una società di nuova costituzione. Aumenti di capitale riservati ad altri soggetti pubblici. Quotazione in Borsa di Multiutility.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Cerreto Guidi