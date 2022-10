Costruzioni di una pelletteria a Cerreto senza permesso, denuncia e multa da 13mila euro

Una donna titolare di un'attività di pelletteria a Cerreto Guidi gestita da cinesi è stata denunciata e multata per 13mila euro dopo le verifiche dei carabinieri forestali, della polizia municipale, dell'ispettorato del lavoro dei carabinieri e dell'Asl oltre che al genio civile. I controlli sono nati dopo le ripetute segnalazioni di abbruciamenti in notturna.

Sono state accertate opere edilizie realizzate in assenza di titoli autorizzativi con presenza di vasche e pozzi, nella fascia di rispetto idraulico di 10 ml dall’argine del Torrente Vincio, realizzati in assenza di autorizzazione idraulica, liberamente accessibili alle persone, ma privi di sistemi di protezione anti-caduta.

A seguito dei primi accertamenti il Comune di Cerreto Guidi ha emesso due Ordinanze di immediata sospensione dei lavori e per la messa in sicurezza di pozzi, vasche ed altre opere eseguite, ordinanze che non sono state seguite. Si è quindi provveduto a segnalare all’Autorità Giudiziaria la titolare dell’attività per non aver osservato un provvedimento emesso dal Sindaco.

I militari hanno proceduto a contestare anche i reati di abuso edilizio per la realizzazione di opere in assenza di permesso di costruire e per la realizzazione, in assenza di autorizzazione idraulica, di vasche e pozzi nella fascia di rispetto idraulico dall’argine del Torrente Vincio.

In seguito agli accertamenti condotti dal Genio Civile, per le irregolarità riscontrate per costruzioni in zona sismica, ha notiziato l’Autorità Giudiziaria per le violazioni della normativa vigente.