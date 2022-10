Empoli e Cracovia 'gemellate' con gli studenti del Pontormo

Italia-Polonia: alunni de “Il Pontormo” in campo!

Tornano in Polonia oggi, 17 ottobre, i 23 studenti e 3 professori ospiti delle famiglie dell’Istituto Superiore “Il Pontormo” di Empoli, concludendo così la prima fase dello scambio culturale con la città di Cracovia.

Il progetto, che ha impegnato nell’ospitalità gli studenti delle classi terze e quarte del Liceo Scientifico, ha coinvolto nelle attività didattiche circa 70 studenti come “ambasciatori” dell’arte e della cultura del nostro bellissimo territorio, con il supporto fattivo delle amministrazioni comunali di Empoli e Vinci.

Sono state organizzate uscite a Pisa, Livorno, Firenze e Siena, oltre che a Empoli e Vinci, in cui i nostri studenti italiani si sono preparati come guide turistiche in lingua inglese dei loro ospiti di pari età. Gli studenti sono stati anche i mediatori culturali di una tradizione e di una scuola a volte piuttosto diversi, un confronto che fa crescere e migliorarsi.

Somiglianze e differenze sono emerse sia nei momenti di confronto organizzati a scuola nelle due giornate all’inizio e alla fine della settimana di soggiorno, sia nei momenti trascorsi in famiglia o nel tempo libero, realizzando in concreto quelli che sono fra i più alti obiettivi dell’educazione scolastica: consapevolezza piena delle proprie radici culturali, disponibilità all’ascolto e alla comprensione dell’altro, con l’obiettivo di una vera educazione alla pace!

Con questa prima fase dello scambio (che sarà completata dalla visita dei nostri studenti a Cracovia in primavera) riparte quindi nell’Istituto “Il Pontormo” il Progetto Scambi Culturali, che nel corso dell’anno scolastico coinvolgerà anche altri studenti dell’Istituto con ulteriori destinazioni europee come Colonia (in Germania) e altre destinazioni francesi e spagnole ancora in fase di studio.

Grandissima è la soddisfazione espressa a più riprese da parte di studenti e famiglie!

Miłej podróży, Buon viaggio!

Fonte: Liceo 'Il Pontormo' di Empoli