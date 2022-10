Hockey Empoli fa festa con il podio al centenario degli sport rotellistici

Si è svolta anche a Empoli (come in oltre 100 altre città in Italia), con grande successo, la festa del Centenario della Federazione Italiana Sport Rotellistici.

Con grande impegno da parte della Società A.S.D. Hockey Empoli, è stata montata una pista temporanea in Piazza del Popolo, circondata da stand e striscioni, che è stata polo di attrazione per tutto il giorno. Sulla pista si sono alternate esibizioni di Hockey Inline e Pattinaggio Artistico, mentre nello spazio circostante, si sono esibiti gli atleti del Pattinaggio Corsa.

Inoltre, è stata offerta la possibilità di provare sia i pattini in linea, che quelli da artistico, per promuovere il pattinaggio in tutte le sue forme.

Sono stati presentati alcuni atleti meritevoli della Società, presente anche la Polisportiva Coop con la sua Campioncina Europea Susanna Benozzi, con il pattinaggio nel DNA, dal momento che il fratello Giammarco è portiere dei Flying Donkeys Hockey inline.

Dopo l'importantissimo evento per ì festeggiamenti dei primi 100 anni della Federazione Italiana SPORT Rotellistici, al quale hanno attivamente partecipato, i Ciuchini Volanti del Pattinaggio Corsa, domenica 9 ottobre, hanno chiuso la stagione Agonistica presso l’impianto di Terni CicloVelodromo, immerso in un bellissimo parco verde.

Sul circuito adibito al pattinaggio corsa con lo sviluppo di 450m sono stati impegnati nelle specialità Sprint e in linea le categorie Giovanissimi, Esordienti, Ragazzi12 e Ragazzi.

Sei i componenti della trasferta Ternana che si sono ben distinti, conquistando le migliori piazze e andando a podio più volte, questi i risultati:

per la categoria Giovanissimi, Asia Carretti 10a nella 100m sprint e 8a nella 600m in linea; Niccolò Di Bari, 3° nella 100m sprint e 3° nella 600m in linea; per la categoria Esordienti, Alberto Colella 5° nella 200m sprint e 4° nella 1000m in linea; per la categoria Ragazzi12, Dario Rossi 1° nei 200m sprint e 2° nei 2000m punti, mentre per la categoria Ragazzi Andrea Margiotta, 1° nella 300m sprint e 1° nella 3000m punti; Mattia Di Bari, 2° nella 300m sprint e 3° nella 3000m punti.

Questi ottimi risultati hanno permesso alla società Empolese di salire sul podio al secondo posto alle spalle della società di casa, la Roller Team Terni.

"È con questi ottimi risultati e con la speranza che presto i nostri atleti possano allenarsi in un circuito degno delle loro capacità che si conclude questa stagione di ripresa agonistica a pieno ritmo e ci dà forza ed entusiasmo ad iniziare la preparazione per la nuova stagione Agonistica", queste le parole del tecnico Danilo Iasiello, che con tutto lo staff tecnico, Lorenzo Deboni (preparatore atletico), e Laura Castelli, responsabili della Scuola Pattinaggio in linea dell'Hockey Empoli, si apprestano a programmare i futuri impegni di preparazione della stagione agonistica 2023.

Fonte: Ufficio Stampa