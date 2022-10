Ladri entrano in una ditta di Castelfiorentino dal tetto e portano via i contanti tenuti in cassaforte. Il fatto è accaduto stanotte in un'azienda di via Niccoli. I ladri sono entrati dal tetto e hanno trovato la cassaforte dopo aver rovistato negli uffici. In corso di quantificazione l'entità del bottino, costituito da banconote. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Empoli.