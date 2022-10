Affidato ai nonni materni il figlio di Luana D'Orazio

Il figlio di Luana D'Orazio sarà affidato esclusivamente ai nonni materni. Lo ha deciso il giudice tutelare del tribunale dei Pistoia. Il giovane padre del bambino aveva fatto ricorso proprio al tribunale di Pistoia presentando "richiesta di revoca del decreto di apertura della tutela in favore del minore".

La sentenza della giudice Giulia Gargiulo ha confermato il "decadimento dalla responsabilità genitoriale" del babbo del piccolo, che ha 6 anni, già sancito negli scorsi mesi dal tribunale dei minori di Firenze nella rispettiva competenza sulla materia tutelare.

La giudice di Pistoia avalla la decisione del gup di Prato, il quale nelle scorse settimane non aveva ammesso il padre tra le parti civili dell'eventuale processo.

Luana D'Orazio, 22enne di Montemurlo, è morta nel maggio 2021 in una macchina tessile nella ditta in cui lavorava, il marchingegno era stato manomesso per funzionare con saracinesca di protezione abbassata.