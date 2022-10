Fondazione AMI Prato e comunità cinese: mercatino benefico di abiti usati firmati

La Fondazione AMI Prato e la Comunità Cinese (si ricorda che l'Associazione Amicizia dei Cinesi è socio fondatore della Fondazione dal 2010) da anni collaborano a sostegno dei progetti rivolti alla maternità e all'infanzia di Prato. Insieme organizzano un week end all'insegna della solidarietà, della moda e della sostenibilità e l'iniziativa vanta il patrocinio della Provincia di Prato

Sabato e domenica, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 presso Sala Biagi, negli spazi della Provincia di Prato, in via Ricasoli, 17 nel centro storico di Prato si potrà partecipare al Charity Market, il mercatino benefico di abiti e accessori firmati in ottime condizioni, da donna, uomo e bambino.

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di poter dare una seconda vita ad un abito o ad un accessorio che per vari motivi non viene più utilizzato, acquistandolo ad un prezzo accessibile, abbattendo la sovrapproduzione tessile e favorire un'economia circolare.

Tutto il ricavato andrà a sostenere i progetti rivolti alle mamme in gravidanza ed ai bambini in età pediatrica presso il Nuovo Ospedale Santo Stefano di Prato.

“Ancora una volta la Fondazione AMI mette in campo una bella iniziativa a sostegno dei bambini e delle loro mamme - afferma il Presidente della Provincia Francesco Puggelli – e la Comunità Cinese dimostra nuovamente di essere una parte integrante, ed attiva, del nostro territorio. Oggi lavorare per un’economia circolare è un passaggio fondamentale perché lo sviluppo economico e la tutela ambientale riescano ad andare di pari passo. La salvaguardia dell’ambiente naturale e la cura dell’ambiente lavorativo sono aspetti strettamente legati alla salute della persona: non è casuale che in questa iniziativa la tutela della salute sia al centro dell’iniziativa benefica”.

Se vuoi donare i tuoi abiti usati contatta il numero 349 4734089 – 335 7023143

Fonte: Ufficio Stampa