Inizio non facile per il Gialloblu Castelfiorentino che all’esordio cade sul parquet di Monteroni 65-49

Avvio di campionato tutto in salita per il Gialloblu Castelfiorentino di coach Dario Chiarugi, chiamato subito agli straordinari sul parquet di Monteroni. Guidata dall’esperienza di Simone Lenardon, giocatore di lusso per la categoria, la formazione senese chiude la pratica sul 65-49. Una partita decisa nella seconda parte, quando i gialloblu calano fisicamente dando il via alla fuga locale.

Avvio di gara in equilibrio. Nonostante un Lenardon protagonista assoluto delle prime due frazioni, la formazione castellana tiene botta e regge il passo dei locali: 15-14 il parziale al 10′, preludio al 34-30 che manda le squadre al riposo lungo. Al rientro, però, la gara svolta decisamente in favore dei senesi. I gialloblu, nonostante riescano a limitare l’ex Virtus Siena, principale terminale offensivo locale, crollano fisicamente. Così Monteroni ringrazia e piazza un break di 16-6 che indirizza la sfida: 50-36 al 30′. Nell’ultimo quarto l’inerzia non cambia. La squadra di casa mantiene saldo il controllo e il Gialloblu può soltanto inseguire.

Sabato alle ore 21 esordio casalingo contro San Casciano per andare a caccia del primo acuto stagionale.

MONTERONI BASKET – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 65-49

Tabellino: Turini 9, Zampacavallo 7, Caggiano 8, Buti 4, Ciampolini 3, La Rosa 6, Cavini 2, Iserani 2, Cetti, Talluri T., Pratelli ne, Castellacci ne. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Parziali: 15-14, 34-30 (19-16), 50-36 (16-6), 65-41 (15-5)

Arbitri: Filopovic M, Filopovic T. di Siena.

Fonte: Ufficio Stampa - Gialloblu Castelfiorentino