In occasione della Giornata mondiale della menopausa del 18 ottobre webinar con esperti sul sito AOUC

In occasione della Giornata mondiale della menopausa del 18 ottobre 2022 l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi propone un webinar dalle 11 alle 13:30. L’evento organizzato dalla Unit Medicina Integrata e Tecnologia applicata per la salute della donna in menopausa iatrogena, diretta dalla dottoressa Angelamaria Becorpi, con il supporto di varie associazioni, affronta i diversi aspetti del tema con interventi e relazioni di specialisti, moderati della giornalista Geraldina Fiechter.

In programma: la salute delle ossa, nutrizione e attività fisica, rischio cardiovascolare, sessualità, fisioterapia, agopuntura, corretta informazione su dubbi e paure delle donne.

Informazioni e collegamenti, per accedere alla videoconferenza, alla pagina dedicata all’evento nel sito web dell’Azienda Careggi.

Fonte: Ufficio Stampa AOU Careggi