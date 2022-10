Guida da ubriachi, due patenti ritirate e due denunce a Pistoia

Prosegue l'attività di controllo, da parte della Polizia Municipale di Pistoia, contro la guida in stato di ebbrezza. Nel pomeriggio di sabato 15 ottobre, in via del Crociale, il conducente di una Peugeot 208 ha perso il controllo del mezzo, è fuoriuscito dalla sede stradale e ha terminato la propria corsa in un canale, rimanendo illeso.

La pattuglia, intervenuta per i rilievi, ha accertato che l'uomo si era messo alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito, pari a 1.26 g/l, pertanto gli è stata immediatamente ritirata la patente di guida. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e è stata contestata una violazione per la perdita di controllo del mezzo.

Sul posto è giunto, alla guida del proprio veicolo, anche un familiare dell'uomo e anch'esso è veniva sottoposto ai controlli alcolemici risultando positivo con un tasso 4 volte superiore al consentito. In questo caso, oltre che al ritiro della patente di guida, è scattato il sequestro del mezzo. Entrambi i conducenti sono stati deferiti all'autorità giudiziaria.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa