Il Piano degli spostamenti casa-università dell’Ateneo

Martedì 18 ottobre, alle 17.00, presso l'aula magna di Palazzo Boilleau (Via Santa Maria 85, Pisa), si svolge l’incontro "Piano degli spostamenti casa-università: esperienze a confronto".

Dallo 2021 la redazione del Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) è divenuto un obbligo per le istituzioni universitarie, condizionando anche la possibilità di accedere ai finanziamenti. All’Università di Pisa la redazione del PSCL, iniziata in primavera, è arrivata alla fase di analisi dei dati raccolti e la tavola rotonda servirà proprio per fare il punto sul lavoro in corso avviando anche un confronto con quanto stanno facendo altri atenei.

L’evento fa parte del cartellone del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASviS, e ha il patrocinio della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile.

Fonte: Ufficio Stampa