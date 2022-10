Incidente in via Fucini, sfasciate due auto a Empoli

Incidente stradale in un angolo di Empoli purtroppo noto per scontri di questo tipo. Parliamo dell'angolo tra via Fucini e via Amendola. Una Citroen C3 e una vecchia Ford Fiesta si sono scontrate, con un ferito lieve tra i presenti. Allertate due ambulanze della Misericordia e delle Pubbliche Assistenze di Empoli. A effettuare i rilievi e a dirigere il traffico la polizia municipale dell'Unione dei Comuni. Uno dei due mezzi proveniva da via Amendola e si sarebbe scontrato con quello che giungeva da via Fucini.