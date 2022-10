Secondo investimento in meno di quattro giorni in Via Caverni, una persona al pronto soccorso

Un pedone è stato investito in Via Caverni a Montelupo Fiorentino.

L'incidente è avvenuto intorno alle 9 di oggi, lunedì 17 ottobre.

Non è ancora nota la dinamica dell'accaduto, tuttavia, la Pubblica Assistenza di Empoli, intervenuta con un'ambulanza, riporta che la persona investita sia stata ricoverata al pronto soccorso del S. Giuseppe in codice giallo. Sul posto anche la polizia municipale dell'Unione dei Comuni per i rilievi del caso.

L'investimento segue quello tragico di soli quattro giorni fa, quando Serena Baldi, ingegnera di Montelupo, è morta a seguito dei traumi ricevuti dopo essere stata investita nella stessa zona, all'altezza dell'ufficio postale a Montelupo.

