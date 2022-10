Itinera, Festa dell’Olio Novo ed estemporanea di pittura al Frantoio di Cerbaia

Festa dell’Olio Novo al Frantoio di Cerbaia, sede degli Olivicoltori Toscani (via Empolese 20/A) domenica 23 ottobre 2022 dalle 14 per Itinera 2022, il programma di iniziative della Pro Loco San Vincenzo a Torri e Colline Scandiccesi in collaborazione con il Comune di Scandicci per visitare i luoghi, scoprire il territorio, assaggiare i prodotti e stare insieme con laboratori per adulti e bambini.

“Tra San Vincenzo e Cerbaia si trova il Frantoio degli Olivicoltori Toscani, un punto di riferimento per centinaia di olivicoltori del nostro territorio – spiegano i promotori - Una struttura cooperativa che fa della qualità, tipicità e legame del territorio la propria filosofia. Il Frantoio, la Bottega a km 0 e l’Agriosteria rappresentano il biglietto da visita della Cooperativa. Una giornata rilassante a misura di famiglia e di bambini per conoscere l’agricoltura e riscoprire i tempi e i sapori toscani”.

Il programma della giornata prevede alle 14 l’apertura con i giochi per bambini, la visita al frantoio, bruschette, assaggi di piatti tipici toscani a cura dell’Agriosteria del frantoio, gelato all’olio, stand di agricoltori locali a km 0, mostra del bestiame a cura dei soci della cooperativa, musica della tradizione toscana.

Info 055769540, www. olivicoltoritoscani.it , fb Olivicoltori Toscani Associati – Frantoio Cerbaia, AgriOsteria del Frantoio, La Bottega del Frantoio.

In occasione della Festa dell’Olio Novo, nel weekend di sabato 22 e domenica 23 ottobre 2022 estemporanea di pittura a tema presso gli Olivicoltori: sabato 22 ottobre realizzazione di un’opera pittorica con tecnica libera (olio, tempera, acquerello); alle 9 iscrizione e timbratura dei supporti pittorici. Tutti i materiali necessari sono a carico dei partecipanti; dalle 16 alle 17 la consegna delle opere, alle 17,30 premiazione. domenica 23 ottobre alle 15 esposizione delle opere nei locali del frantoio; sabato 29 e domenica 30 ottobre dalle 10 alle 18 esposizione delle opere nella saletta Cna di Scandicci, in piazza della Resistenza. Iscrizioni e informazioni: proloco.sanvincenzoatorri@ gmail.com , 3383952439 .

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa