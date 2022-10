Lavori in Fi-Pi-Li, modifiche a Empoli in via Sanzio

La Città Metropolitana di Firenze, oggi, lunedì 17 ottobre 2022, ha comunicato con ordinanza 2598, la chiusura della carreggiata tra gli svincoli Empoli Centro e Montelupo in direzione Firenze sulla S.G.C. Firenze Pisa Livorno, dalle 22 del 19 ottobre 2022 alle 6 del 20 ottobre 2022 e dalle 22 del 20 ottobre 2022 alle 6 del 21 ottobre 2022, per lavori di adeguamento e messa in sicurezza.

Pertanto il Comune di Empoli ha predisposto l’ordinanza 530 a integrazione della precedente datata 14 ottobre 2022 per l’adozione di modifiche temporanee al transito dei veicoli pesanti in via Sanzio.



NEL DETTAGLIO – Al fine di garantire il corretto deflusso del traffico a seguito delle anzidette chiusure notturne che verranno adottate per preparare il cantiere stradale sulla FIPILI, in via Sanzio, dall’intersezione con la SS67, verrà eliminato il divieto di transito ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 tonnellate, indicata dalla carta di circolazione non adibiti al trasporto di persone (Fig.II 60/b art.117), dalle 20 del giorno 19 ottobre 2022 alle 7 del 20 ottobre 2022 e dalle 20 del giorno 20 ottobre 2022 alle 7 del giorno 21 ottobre 2022.

Restano invariate le disposizioni di divieto di transito ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 tonnellate, indicata dalla carta di circolazione non adibiti al trasporto di persone (Fig.II 60/b art.117) su via Livornese e sulla circonvallazione Sud (Bretella sud) istituiti con ordinanza 528 del 14 ottobre 2022.



In deroga a tali divieti sono autorizzati al transito: i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico eccedente le 7,5 tonnellate che devono effettuare operazioni di carico/scarico merci nel tratto interessato dal divieto e per i quali non esiste una viabilità alternativa;

i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico eccedente le 7,5 tonnellate che effettuano trasporto di persone; i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico eccedente le 7,5 tonnellate che effettuano servizio pubblico nel tratto interessato dal divieto.



Dovrà essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza.



La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento, sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa