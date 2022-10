L'avvocato Marazzita racconta i segreti del Mostro di Firenze su Twitch

L’avvocato Nino Marazzita sbarca su Amazon Twitch e YouTube, con Francesca Bugamelli, nel suo programma Twitch Crime, con un video speciale dove il famoso legale rivela segreti e verità sui processi che hanno fatto la storia dell’Italia, dalla morte di Pier Paolo Pasolini, al Mostro di Firenze, dal caso del serial killer Donato Bilancia, fino alle importanti rivelazioni sul rapimento da parte delle Brigate Rosse di Aldo Moro.

Uno speciale True Crime durante il quale verranno forniti i nomi dei responsabili direttamente coinvolti all’interno dei Servizi Segreti, della CIA, del KGB, della Loggia P2 e nei vari Partiti Politici, responsabili degli anni più bui e pericolosi per Italia del dopoguerra. La prima di una serie di interviste esclusive, dove l’Avv. Marazzita parlerà di come la comunicazione ed il giornalismo sono cambiati, delle responsabilità di Magistrati e Procure nella malagiustizia, fino a raccontare come la politica, in troppi casi, ha influito sull’andamento di processi contro personaggi che alla fine si sono rivelati innocenti.

Rivelazioni, dati e documenti che l’Italia ha aspettato di conoscere per cinquant’anni e che la redazione di Twitch Crime e lo stesso Avv. Nino Marazzina, hanno intenzione di portare, finalmente, alla conoscenza di tutti.

La prima puntata sarà a disposizione di tutti, anche per i non abbonati alla piattaforma di Amazon, su YouTube all’interno del Canale Bugalla Crime: https://www.youtube.com/watch?v=klQzuRgk_f8.