Lupi Santa Croce, bastano 4 set per azzerare Cantù

KEMAS LAMIPEL S. CROCE-POOL LIBERTAS CANTU’ 3-1

Parziali: 23-25, 25-19, 25-19, 25-21

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: Arguelles, Favaro, Motzo 22, Colli 1, Maiocchi 14, Acquarone 2, Vigil Gonzalez 8, Compagnoni 5, Hanzic 18, Loreti, Morgese, Giovannetti, Truocchio 4. All. Mastrangelo, 2^ All. Bulleri

POOL LIBERTAS CANTU’: Gianotti, Monguzzi, Butti, Gamba, Ottaviani 13, Aguenier 10, Mazza 3, Rota, Alberini 6, Rossi, Galliani 11, Preti 1, Compagnoni 14, Picchio. All Denora 2^ All. Zingoni

Arbitri: Massimo Rolla, Michele Marotta

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: battute punto 8, battute sbagliate 18, muri 4

POOL LIBERTAS CANTU’: battute punto 3, battute sbagliate 12, muri 8

Due su due. La Kemas Lamipel si sbarazza in quattro set di Cantù e bissa il successo pieno di Ravenna, attestandosi a punteggio pieno dopo due giornate. Non è stata una partita facile né la giornata perfetta: la formazione ospite ha giocato una gran gara, molto ordinata e con tante idee, sorprendendo i Lupi, sottotono in avvio. La gara è iniziata con gli ospiti indemoniati al servizio e sicuramente più composti nel muro-difesa; la Kemas, che aveva iniziato bene, ha cambiato umore alle prime difficoltà e non è riuscita a ribaltare la situazione, finendo vittima dei troppi errori e delle insicurezze. La Libertas, in questo brutto avvio dei locali, ha avuto il merito di mascherare nel migliore dei modi le defezioni in organico, vale a dire l’assenza dello schiacciatore di punta, Preti, e dell’opposto titolare, Gamba: la squadra di coach Bonora ha ottimizzato le risorse, puntando tanto sui mani-fuori e gestendo bene la distribuzione con un ispirato Alberini. La Kemas Lamipel non si è disunita ma ha continuato a cercare la qualità del proprio gioco, riuscendovi sul finale del secondo set e principalmente nel terzo e nel quarto. Questa qualità non si è espressa con continuità, e il punteggio è rimasto quasi sempre in bilico, ma le giocate dei biancorossi hanno scaldato i presenti e la squadra pian piano si è ritrovata. Merito anche della buona entrata in gioco di Mirco Compagnoni, in sostituzione di Truocchio (che ha poi rilevato Vigil Gonzalez nelle battute finali del quarto set), e dell’approccio costruttivo di capitan Colli, inizialmente fuori ma subito capace di dare gas una volta messo dentro dal coach, come in occasione della “pipe” messa a terra nel momento più caldo della quarta frazione. Cantù ha continuato a proporre una adeguata resistenza ma la stanchezza alla lunga si è fatta sentire, per la fatica e per il caldo anomalo. I brianzoli sono arrivati in volata nella quarta frazione con poca lucidità, e infatti hanno commesso molti più errori che nei set precedenti, facilitando il compito ad una formazione locale che ha avuto nell’opposto Motzo il proprio braccio armato

Da segnalare, in sede di presentazione delle squadre in campo, la premiazione ufficiale di coach Vincenzo Mastrangelo, insignito del trofeo di Lega come miglior allenatore della stagione 2021-22. Presente alla cerimonia anche un rappresentante della Curva Parenti, che ha omaggiato il mister pugliese di una sciarpa biancorossa.

Così l’MVP della serata, Tino Hanzic (18 punti, 71% in attacco) raggiunto a fine gara: “Una vittoria di carattere. Purtroppo, abbiamo perso il primo set ma siamo riusciti comunque a portare a casa tre punti importanti per la classifica. Adesso sarà dura perché giocheremo mercoledì a Grottazzolina e sabato in casa con Prata. C’è poco tempo. Dovremo farci trovare pronti”.

LA CRONACA

Starting six: Acquarone-Motzo, Hanzic-Maiocchi, Vigil Gonzalez-Truocchio, Morgese libero. Questo per la Kemas Lamipel. Il coach canturino Denora risponde con Alberini in regia, Federico Compagnoni (fratello di Mirco, centrale dei Lupi) come opposto, Galliani e Ottaviani in banda, Aguerien e Mazza al centro, Butti libero.

Primo set. La Kemas Lamipel approccia benissimo nei primi scambi poi perde un po’ di lucidità soprattutto a muro e in fase break. Cinque i servizi sbagliati nel set, a fronte di un solo ace. Cantù si esalta con i laterali, Galliani cerca la profondità mentre Ottaviani gioca costantemente sulle mani. Il giovane Compagnoni, cercato ben 11 volte nel parziale da Alberini, non sfigura assolutamente, mettendo a referto 5 punti. Tra i biancorossi di casa benissimo Hanzic, 7 punti con il 70% in attacco. Cantù difende un break di due punti fino al controsorpasso santacrocese: sul 21-21, però, Maiocchi spara fuori una palla che nessuno tocca. Sull’azione successiva Compagnoni mette a segno un ace sporco. 21-23. Dentro Colli per Maiocchi. Hanzic in pipe accorcia, poi un contrasto a rete tra Alberini e Colli richiede un check: a toccare la rete è il capitano della Kemas Lamipel, 22-24. Acquarone innesca Vigil Gonzalez, 23-24; coach Mastrangelo rimette dentro Maiocchi per la battuta, buon servizio ma Alberini riesce a servire in primo tempo il francese Aguenier e questi con un preciso pallonetto vanifica l’intervento alla disperata di Morgese. 0-1

Secondo set. Kemas Lamipel visibilmente scossa dalla sconfitta patita nel set precedente, Cantù a gas aperto. Il secondo parziale rispecchia i diversi stati d’animo nella gestione dei primi palloni, poi i biancorossi si sciolgono e iniziano a macinare pallavolo. Acquarone inizia a servire con costanza Motzo, e l’opposto ripaga con colpi sempre più indovinati. Mastrangelo inserisce Compagnoni per Truocchio. Motzo mette a terra il 17-14, la Kemas difende il + 3: il 21-18 lo tira giù lo stesso Compagnoni dal centro, sul 22-19 un ace di Hanzic, complice il nastro, taglia le gambe al sestetto avversario. Galliani spara fuori, poi un’altra bomba di Hanzic dai nove metri scappa dalle braccia della ricezione di casa: Maiocchi spacca la palla sul rigore. Di rabbia. 1-1.

Terzo set. La terza frazione, come spesso accade quando due squadre equilibrate si dividono i due set precedenti, è equilibratissima. Le due squadre gestiscono con serenità ed efficacia il cambiopalla ma non concretizzano nella fase break. Cantù recupera un parziale di -3 e si porta avanti (13-14). Il controsorpasso della Kemas Lamipel è micidiale: 17-14 con un grande turno al servizio di un Acquarone davvero mai domo. Un contrasto vincente di Motzo segna il 18-15. E’ il set del forte opposto ex Club Italia: 7 punti, 64% in attacco. Grazie anche alla sua regolarità i Lupi superano la resistenza ospite e alzano ancora il livello: 24-18, poi 24-19 ma sul cambiopalla Hanzic ripropone il pezzo forte del repertorio: mani-fuori sul laterale a muro, di fronte a lui, e Kemas Lamipel in vantaggio.

Quarto set. Il quarto set è un’altra battaglia. La squadra di Mastrangelo va sul + 4 (15-11), poi il Compagnoni canturino e Ottaviani accorciano. 15-13. Hanzic va dai nove metri e suona la carica: 18-13. Cantù si avvicina, non si arrende: 18-16. Coach Mastrangelo ferma tutto e ci parla sopra, la gara ormai è sul filo dei nervi. Alberini al rientro piazza un ace 18-17, poi Motzo prende un muro e Compagnoni fallisce la copertura. Pareggio. La Kemas Lamipel ne esce con una stilettata di Motzo, Colli in “pipe” segna il 20-19. I locali, anche in virtù del conto dei set e della possibilità di mettere le mani su tre punti sonanti, ci credono un po’ di più. Torna a tabellino anche Truocchio, rientrato al posto di Vigil Gonzalez, con un primo tempo. Fino alla fine è un monologo biancorosso. Grande l’esultanza finale davanti alla Curva, per scaricare la tensione di un match che non si era messo per niente bene e che invece la Kemas Lamipel è riuscita a girare a proprio favore.

LA GIORNATA (2^ giornata, 16 ottobre 2022):

Agnelli Tipiesse Bergamo-Tinet Prata Pordenone 3-1

Kemas Lamipel S. Croce-Pool Libertas Cantù 3-1

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo-HKR Motta di Livenza 3-0

Tonno Callipo Vibo Valentia-Videx Grottazzolina 3-0

Conad Reggio Emilia-Cave del Sole Lagonegro 3-0

BCC Castellana Grotte-Consar Ravenna 2-3

Delta Group Porto Viro – Consoli MC Donald’s Brescia 3-2

LA CLASSIFICA (2^ giornata, andata)

Agnelli Tipiesse Bergamo, Kemas Lamipel S. Croce 6 pt

Tonno Callipo Vibo Valentia, Conad Reggio Emilia 5 pt

Consoli MC Donald’s Brescia 4 pt

Tinet Prata Pordenone, BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, BCC Castellana Grotte 3 pt

Consar Ravenna, Delta Group Porto Viro 2 pt

HKR Motta di Livenza, Cave del Sole Lagonegro, Videx Grottazzolina 1 pt

Pool Libertas Cantù, 0 pt

