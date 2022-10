Nuovo statuto per la Pro Loco di Vinci, rispettate le linee guida del terzo settore

Nell'assemblea dei soci tenuta lo scorso martedì 11 ottobre, alla Casa del Popolo di Vinci, la Pro Loco ha visto il rinnovo del proprio consiglio e un'importante novità relativa al futuro dell'associazione di Via della Torre, ovvero l'approvazione del nuovo statuto, chiave che apre la strada alla prossima iscrizione al RUNTS, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che permette, fra le altre cose, di avere benefici fiscali o accedere al 5 per mille.

Nello specifico, l'adeguamento dello statuto segue le linee guida del Codice del Terzo Settore, che richiede l'"integrazione della denominazione sociale ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, comma 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117", confermando così la dicitura di "associazione di promozione sociale" per la Pro Loco, già iscritta peraltro al registro regionale delle Aps.

Il Consiglio

La riunione di martedì 11 ha anche dato la conformazione del consiglio direttivo della Pro Loco, sostanzialmente rimasto uguale all'ultimo, con la sola sostituzione di Mattia Desideri con Valentina Gasparini.

Gli altri consiglieri sono gli stessi dall'ultima elezione del 2019: Simona Baldacci, Matteo Berti, Iuri Giraldi, Chiara Martelli, Luigi Micheli e Licia Scardigli.

Il consiglio ha poi rieletto Stefania Galletti come presidente dell'associazione, confermandola, Cesare Berni come suo vice; alla segreteria ritroviamo Luca Melani, mentre la tesoriera rimane Silvia Spinelli.

Fra i probiviri, Simona Pasquinucci cede il passo a Gisella Terreni, mentre vengono confermati Franco Bardazzi ed Emilio Scarchini.

La Pro Loco vuole infine cogliere l'occasione per ringraziare Mattia Desideri e Simona Pasquinucci per i propri contributi nei rispettivi ruoli ricoperti in questi anni.

Fonte: Ufficio Stampa - Pro Loco Vinci