Ottobre Rosa a Montespertoli, aperitivo e torneo di volley dedicato

Ottobre si tinge di rosa, il colore simbolo della prevenzione del carcinoma mammario. Come ogni anno, riparte la campagna promossa da A.S.T.R.O. onlus, associazione per il Sostegno Terapeutico e Riabilitativo in Oncologia onlus, in collaborazione con l’Unione dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa e i Comuni del Valdarno. In tutto il mese nell’empolese valdelsa saranno organizzati una serie di eventi con lo scopo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione.

A Montespertoli, per dare simbolico inizio al mese di ottobre il Palazzo Comunale sarà illuminato di rosa. Inoltre, nel weekend di sabato 29 e domenica 30 ottobre a Montespertoli saranno organizzate due iniziative: il Torneo di Pallavolo organizzato dai Giovani Consiglieri Comunali e l’Aperitivo Rosa. Entrambe le iniziative hanno lo scopo di sensibilizzare tutti i cittadini sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce oncologica e parte del ricavato andrà in favore dell’associazione A.S.T.R.O..

“Il coinvolgimento dei Giovani Consiglieri Comunali vuole essere un messaggio chiaro per avvicinare anche i più giovani nel riflettere sull’importanza della prevenzione come unica arma efficace nella lotta al tumore al seno” spiega l’Assessore alle pari opportunità del Comune di Montespertoli, Alessandra De Toffoli.

“Anche quest’anno abbiamo una forte risposta da bar e locali del paese a questa iniziativa. A dimostrazione della sensibilità e disponbilità dei nostri commercianti a questa giusta causa.”aggiunge l’Assessore al Commercio, Paolo Vignozzi.

Sabato mattina (dalle ore 9 alle ore 13) in piazza del Popolo sarà possibile trovare i referenti dell’associazione per ricevere informazioni utili sulla prevenzione del tumore al seno, parlare dei progetti in corso e molto altro. Insieme ad A.S.T.R.O saranno presenti anche i referenti del Centro aiuto donna Lilith - Sportello Montespertoli. Per l’occasione sarà possibile acquistare le magliette e i gadget il quale ricavo andrà in aiuto alle associazioni.

Il Torneo di Pallavolo, organizzato dai Giovani consiglieri Comunali, si svolgerà nella pistina dell’ex campo sportivo e per l’iscrizione è necessario pagare la quota di 10 euro a squadra. Per iscriversi basterà cliccare qui: https://bit.ly/iscrizioni-Pallavolo-ottobrerosa

All’Aperitivo Rosa parteciperanno i locali che avranno affisso la locandina “Il 29 e il 30 ottobre io aderisco all’Aperitivo Rosa”. Se qualche locale non ha ricevuto l’immagine e vuole aderire può telefonare al numero 0571600209.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa