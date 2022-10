La Rocca di Lego e altre meraviglie nel laboratorio a San Miniato

Un pomeriggio per grandi e piccini all'insegna dei Lego® al Palazzo Comunale di San Miniato: sabato 22 ottobre, in aggiunta alla visita alle sale che racchiudono bellissimi affreschi medievali ed altre opere d’arte, sarà possibile partecipare al workshop con i mattoncini più famosi per ricostruire secondo fantasia il simbolo della città di San Miniato, la Rocca Federiciana. Nella sala consiliare del Museo fino a fine novembre sarà inoltre esposto il modellino in scala della Torre di Federico II realizzato da Alessio Carmignani.

Un evento organizzato dai Musei Civici di San Miniato e Coopculture, in collaborazione con ‘Orange Team Lug', gruppo riconosciuto da Lego® Danimarca. Biglietto a 3 euro a persona comprensivo della visita alla sala consiliare e del workshop. Turni ogni 45 minuti, partenza del primo laboratorio alle 16, prenotazione obbligatoria entro venerdì 21 ottobre telefonando al 3453038991 o scrivendo a sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it oppure a museicivicisanminiato@coopculture.it.

Il Palazzo Comunale nel Trecento era la residenza dei Dodici Signori. Al suo interno si trovano ambienti riccamente affrescati: la Sala delle Sette Virtù, la Sala della Giunta e l'Oratorio del Loretino. CoopCulture è la cooperativa che per conto del Comune di San Miniato gestisce i Musei Civici: la Rocca Federiciana, il Museo di Palazzo Comunale con l'Oratorio del Loretino, il Museo della Memoria, il Museo della Scrittura, l'Area Archeologica di San Genesio.

(foto di Alessio Carmignani)

Fonte: CoopCulture