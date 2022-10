Scappava di locale in locale per sottrarsi al controllo dei carabinieri di Poggibonsi: doveva essere infatti ai domiciliari. Nella notte tra venerdì e sabato i militari hanno notato il giovane in un noto locale notturno di Poggibonsi. Lui è scappato in auto e sono così partite le ricerche. Dopo un'ora è stato trovato nel locale vicino, cercando ancora di scampare al controllo ma è stato bloccato e trasferito di nuovo ai domiciliari.