Tonfano, i Bronzi rimarranno fino a settembre 2023

Resteranno nelle acque di Tonfano, a Marina di Pietrasanta, fino al 30 settembre 2023, le due riproduzioni dei Bronzi di Riace realizzate dalla Fonderia d'Arte “Massimo Del Chiaro” e immerse a lato del pontile, alla vigilia di Ferragosto, in occasione del 50° anniversario dal ritrovamento delle due iconiche opere d'arte nelle acque di Riace Marina.

Le opere bronzee, assicurate a poco meno di 2 metri di profondità, in condizioni marine favorevoli sono visibili anche a occhio nudo da chi passeggia sul pontile: “Per migliorare questa opportunità – ha spiegato il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti – dato che non sempre la trasparenza dell'acqua è ottimale, a causa delle correnti, stiamo lavorando con una ditta specializzata per installare in sicurezza sia un piccolo sistema di illuminazione subacquea, sia la webcam di monitoraggio delle due statue”.

Le riproduzioni, che nel settembre 2021 furono esposte al Mart, il Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, in occasione della mostra “Il falso nell’Arte”, si trovano all’interno di uno specchio acqueo, opportunamente segnalato, di circa 70 mq.

Fonte: Ufficio stampa