Anche una giovane toscana nella settima edizione de 'Il Collegio'

Al via la settima edizione del “Il Collegio” che, eccezionalmente per la settimana del debutto, raddoppia con due puntate rispettivamente martedì 18 e mercoledì 19 ottobre su Rai2, alle ore 21,20, in prima sera. A seguire, l’appuntamento sarà ogni martedì per otto serate complessive. Nella nuova classe ci sarà anche una giovane toscana.

Il programma, realizzato in collaborazione con Banijay Italia quest'anno porta i protagonisti e gli spettatori negli anni ’50. I giovani protagonisti, infatti, lasceranno le proprie famiglie, i social network e l’inseparabile telefono per vivere nel 1958.

L'unica toscana nel programma sarà una studentessa di quattordici anni, vale a dire Giulia Wnekowicz, proveniente da Figline Valdarno, in provincia di Firenze.