Trovata morta in casa 51enne, ipotesi overdose a Brozzi

Una donna di 51 anni è stata rinvenuta cadavere in un appartamento di zona Brozzi a Firenze. Ieri i carabinieri sono stati chiamati a intervenire su segnalazione da parte di un familiare che da troppo tempo non aveva notizie della donna. I militari di Peretola hanno notato in camera da letto oltre al cadavere lacci emostatici e siringhe, che potevano essere stati utilizzati per una dose di droga purtroppo fatale. Il corpo inoltrenon aveva segni di violenza. L'istituto di medicina legale di Careggi si occuperà dell'autopsia.