Unicoop Firenze, raccolti oltre 3600 chili di prodotti da distribuire

“Grazie a tutte le associazioni, alle volontarie e ai volontari e a tutti coloro che hanno contribuito anche con un piccolo gesto. Grande è la generosità della nostra comunità”. Così l’assessore alle politiche sociali del Comune di Poggibonsi Enrica Borgianni in seguito alla giornata di solidarietà di Unicoop Firenze, promossa dalla Fondazione Il Cuore si Scioglie, che si è svolta sabato scorso, 15 ottobre, anche a Poggibonsi. La giornata si è chiusa con oltre 3600 chilogrammi di prodotti raccolti, latte, pasta, biscotti, legumi e tanto altro. Prodotti di prima necessità destinati ad aiutare le famiglie più bisognose del territorio.

La raccolta alimentare si è svolta in entrambi i punti vendita Unicoop Firenze, di Salceto e di via Trento, e ha visto tanti volontari impegnati, sia della sezione Soci Coop di Poggibonsi che delle associazioni coinvolte, la Pubblica Assistenza, la Misericordia, la Caritas, l’Emporio della Solidarietà, l’Auser, Beautiful Mind.

“La raccolta alimentare è uno strumento importante per sostenere le diverse associazioni impegnate nel contrasto alla povertà e consentire loro di aiutare le famiglie fragili - dice l’assessore – Ringraziamo Unicoop Firenze e la sezione Soci Coop di Poggibonsi che si sono adoperati per l’iniziativa e tutta la nostra preziosa rete associativa il cui impegno è sempre determinante e lo è stato anche questa volta per il buon esito della giornata e per il risultato raggiunto. Risultato che è frutto dell’impegno di tanti e della generosità dei nostri concittadini e concittadine che in ogni occasione continuano a dare prova di solidarietà e altruismo”.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa