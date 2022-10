UniversiSolidali, raccolta fondi per il festival inclusivo a Fucecchio

Dal 17 ottobre al 25 novembre prenderà il via, sulla piattaforma Eppela, la campagna di crowdfunding US - #UniversiSolidali, un percorso gratuito di teatro, musica e danza, di inclusione e condivisione, per i ragazzi disabili e non, del territorio del Comune di Fucecchio.

È un progetto del Teatrino dei Fondi, con il contributo di Fondazione CR Firenze, nell’ambito del bando Social Crowdfunders 6, all’interno di Siamosolidali, in collaborazione con Feel Crowd.

L’attività inizierà nelle scuole secondarie di primo e secondo grado del Comune di Fucecchio, dove gli studenti avranno la possibilità di prendere confidenza con i linguaggi artistici e di avvicinarsi gradualmente alla pratica teatrale, iniziando a creare relazioni di fiducia, fondamentali per costruire un percorso di condivisione.

Il percorso proseguirà al Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio, dove i gruppi misti di giovani con disabilità e non saranno guidati da educatori specializzati in laboratori di teatro, musica e danza creativa, per esprimersi in piena creatività, libertà. Le discipline artistiche condurranno i ragazzi alla scoperta della propria autonomia e del proprio corpo, all’inclusione e alla collaborazione del gruppo.

“Il teatro da sempre è un luogo di crescita fondamentale e oggi lo è ancora di più nel tentativo di contrastare gli effetti negativi della pandemia, specie nei confronti degli adolescenti, dei ragazzi fragili e dei disabili. Per questo, il Teatrino dei Fondi ha pensato di creare Us – #UniversiSolidali, un progetto che attraverso il teatro, la musica e la danza cerca di costruire gruppi, formati da ragazzi disabili e non, coinvolgendoli in percorsi creativi, artistici in grado di contrastare le situazioni di marginalità”: afferma il direttore artistico Enrico Falaschi.

“La Fondazione CR Firenze con Social Crowdfunders intende fornire un’opportunità di crescita e sviluppo al Terzo Settore – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze – promuovendo lo strumento del crowdfunding che permette alla comunità di contribuire a progetti concreti finalizzati al bene comune. Noi ci crediamo, e per questo ci impegniamo a raddoppiare la cifra donata, una volta raggiunta la metà dell’obiettivo prefissato. Invitiamo tutti a fare la propria parte affinché il progetto US - #UniversiSolidali possa trasformarsi in realtà”.

La campagna è sostenuta dalla Fondazione CR Firenze che, raggiunta la metà dell’obiettivo prefissato sulla piattaforma, raddoppierà la cifra.

I fondi raccolti grazie a questa campagna di crowdfunding saranno utilizzati per coinvolgere professionisti delle diverse discipline artistiche con una forte esperienza in progetti educativi per ragazzi con disabilità. In questo modo si potrà realizzare un’esperienza di qualità, di crescita personale, di libertà senza alcun costo per i ragazzi coinvolti.

www.eppela.com/universisolidali

www.teatrinodeifondi.it/universisolidali

Fonte: Teatrino dei Fondi - Ufficio stampa