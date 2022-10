Un uomo è stato arrestato per lesioni a un carabiniere

I carabiniari di Venturina terme hanno arrestato un uomo di 50 anni dopo averlo fermato per controlli di oprdinaria amministrazione durante il traffico veicolare.

L'arresto è avvenuto in località Cafaggio, nel comune di Campiglia Marittima.

L'uomo, a bordo di un motoveicolo, ha destato i sospetti dei militari poiché ha da subito mostrato nervosismo e i nsofferenza.

Perquisito, l'uomo ha cercato prima di risalire a bordo del suo mezzo e poi ha dato un calcio a un carabiniere, nel tentativo di divincolarsene.

L'uomo è stato portato quindi in caserma e la sua abitazione perquisita. Durante la perquisizione sono stati inoltre trovati 2 grammi di cocaina.

Il militare colpito dall'uomo, che ha ricevuto un calcio alla testa, è stato curato al "Villamarina" di Piombino e ha rimediato lesioni giudicate guaribili in una settimana.

La procura della Repubblica ha contestato all'uomo i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Inoltre, è stato segnalato alla prefettura livornese per detenzione di arma da fuoco, che gli è stata sequestrata in via cautelativa.