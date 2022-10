L'Use Computer Gross accarezza solo il sogno, ma la rimonta sfuma

Accarezza il sogno della rimonta, l’Use Computer Gross, ma poi finisce per pagare dazio al grande sforzo fatto per rientrare in partita dopo una brutta prima parte e perde per 68-57 sul campo di Piacenza. Una gara ancora con troppi alti e bassi, quella dei biancorossi, alti e bassi che un campionato come questo non ti perdona specie se sei un gruppo giovane che ha ancora margini, lavoro da fare e strada da percorrere. Eppure le cose che fanno guardare avanti con fiducia non mancano ed è su questo che si dovrà continuare a lavorare per rompere il ghiaccio e cogliere così quella prima vittoria finora sfuggita nelle tre gare disputate.

Nwokoye muove il tabellino e Berra replica con una tripla. La gara è equilibrata con Casella e Cerchiaro che trovano la via del canestro, Mazzoni che gioca buoni minuti ed il tabellone che al 10’ dice 21-16. A quel punto, però, ecco il black-out. Piacenza spinge forte sul gas in una frazione che si chiuderà sul 18-6. Il primo canestro biancorosso arriva con Casella dopo oltre quattro minuti, mentre gli emiliani trovano buone soluzioni che li portano al riposo sul 39-22. Al ritorno in campo, però, la gara cambia volto. L’Use Computer Gross stringe le maglie difensive e Sesoldi inaugura con una bomba un periodo che vede la squadra piano piano rientrare. Dopo il 48-45 di Mazzoni si arriva al 30’ sul 50-45, momento in cui Piacenza si ritrova e reagisce tornando sul 56-45 con Cecchetti. L’Use tira il fiato e l’esperienza di alcuni elementi avversari si fa sentire. La tripla di Berra fa male (63-50) ed a quel punto la Bakery controlla senza grossi affanni e vince per 68-57.

68-57

BASKET BAKERY PIACENZA

Angelucci 10, Berra 16, Korsunov 6, Coltro 4, Livelli 12, Cecchetti 16, Visentin 2, Ringressi ne, Carone 3, Balestra ne, El Agbani, Agbortabi 2. All.

USE COMPUTER GROSS

Sesoldi 7, Hidalgo 12, Nwokoye 9, Dal Maso, Casella 14, Giannone 1, Mazzoni 3, Cerchiaro 5, Marchioli ne, Menichetti ne, Baccetti, Antonini 6. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

Arbitri: Bergami di Forlì e Bettini di Piacenza

Parziali: 21-16, 39-22 (18-6), 50-45 (21-23), 68-57 (18-12)

Fonte: Ufficio Stampa - Use Basket