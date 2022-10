Whirlpool, Fisac Cgil Siena e Fisac Cgil Mps: "Solidarietà ai lavoratori"

La FISAC CGIL di Siena e il Coordinamento FISAC CGIL del Monte dei Paschi di Siena esprimono piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Siena che martedì 18 ottobre sciopereranno e scenderanno in corteo nelle strade della città in difesa del loro posto di lavoro.

E' inaccettabile che dopo gli annunci della multinazionale di voler chiudere tutti gli stabilimenti in Italia entro il 2024 producendo così un'altra emergenza occupazionale e sociale, i vertici dell'Azienda non si siano presentati al tavolo di crisi al Ministero dello Sviluppo Economico con le parti sociali per aprire il confronto sulle prospettive delle centinaia di lavoratrici e lavoratori coinvolti.

Il caso Whirlpool è l'ennesimo di una lunga serie che vede le multinazionali arrivare nel nostro Paese e sfruttare il lavoro quanto possibile e allo stesso tempo istituzioni incapaci di garantire la tutela di qualità del lavoro, livelli occupazionali e interesse stesso del Paese.

Insieme al sindacato di categoria, insieme alla CGIL, chiediamo pertanto un sostanziale cambio di passo nella difesa di posti di lavoro, competenze e insediamenti industriali e saremo al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori Whirlpool in lotta.

Fonte: Ufficio Stampa