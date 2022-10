In centro con una levigatrice, denunciato

Lo hanno trovato in centro a Pisa con una levigatrice professionale per pavimenti. Lui non ha saputo fornire nessuna giustificazione sul possesso dell'attrezzo ed è stato denunciato per ricettazione.

Nel mirino della polizia è finito un 23enne originario della Guinea, sorpreso con la levigatrice in piazza Vittorio Emanuele II.

La levigatrice, dal costo non certo irrisorio, è stata posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti sulla sua reale provenienza.