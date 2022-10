A Borgo San Lorenzo consegnate borracce nelle elementari

Sono state consegnate stamani a tutti i bambini delle prime classi elementari del Comune di Borgo San Lorenzo le borracce del progetto “L’acqua del Sindaco arriva nelle scuole”. Un’iniziativa che non si è fermata neppure nei difficili anni della pandemia e che, a maggior ragione, non poteva fermarsi quest’anno.

Oggi le consegna hanno interessato la scuola primaria Dante Alighieri e la paritaria delle Suore Stimmatine nel capoluogo, oltre alle scuole primarie di Ronta e Luco. Vi hanno preso parte, tra gli altri, Paolo Omoboni, Sindaco del Comune di Borgo San Lorenzo, Cristina Becchi, Vicesindaco ed Assessore alla Formazione, Alessandro Galeotti, Assessore alle Partecipazione ed alle Frazioni, e Chiara Masini, consigliera di Publiacqua.

I NUMERI DEL PROGETTO

Per l’anno scolastico in corso Publiacqua ha distribuito a Borgo San Lorenzo 170 nuove borracce dotate del tappo tradizionale ma anche di un tappo antigoccia. Queste vanno ad aggiungersi alle borracce donate nei tre anni passati (180 nel 2019 a cui si sono aggiunte le oltre 1300 acquistate dal Comune e distribuite a tutti gli alunni della primaria e della Secondaria di Primo Grado, le 190 nel 2020 e 145 nel 2021) ed a quelle che gli altri Comuni del territorio stanno anch’essi distribuendo per l’anno scolastico in corso come prezioso supporto agli studenti, alle famiglie ed alle scuole stesse in questo 2022.

“Si tratta di un’iniziativa importante – afferma il Sindaco di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni -, che da subito abbiamo appoggiato anche ampliandola, perché insegna ai ragazzi a utilizzare l’acqua del rubinetto. Un modo concreto per limitare l’uso della plastica, pensate che in un anno ogni italiano produce oltre 70kg di rifiuti in plastica. Siamo felici anche di aver potuto finalmente condividere questo momento di persona consegnando le borracce a tutte le classi. Siamo tornati nelle scuole tra i sorrisi e l’allegria dei nostri bambini e delle nostre bambine”.

“Con questo piccolo dono vogliamo augurare buona carriera scolastica ai bambini delle scuole di Borgo San Lorenzo e di tutti i 46 Comuni dove gestiamo il servizio idrico. – ha detto Chiara Masini, membro del Cda di Publiacqua – La borraccia che regaliamo speriamo diventi parte integrante del materiale che ogni bambino porta con sé a scuola, come l’astuccio ed i quaderni, e che possa essere una buona compagna di viaggio. Utilizzarla è un piccolo gesto ma molto importante per costruire tutti assieme un ambiente più pulito e meno invaso dalla plastica”.

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - ufficio stampa