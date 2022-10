A San Miniato si presenta il libro 'In cammino per l'Italia' di Fabio Abati

Venerdì 21 ottobre alle ore 18.30 presso l'Ostello del Pellegrino di San Miniato, in PiazzaMazzini, 1, a cura della Cooperativa Sociale La Pietra d'Angolo in collaborazione con la Libreria al Seminario si terrà la presentazione del volume In cammino per l'Italia, con l'autore Fabio Abati. Un autore particolare, proprio perché nel corso del suo viaggio a piedi lungo la rotta verso Roma ha percorso anche il tratto della Via Francigena che tocca San Miniato, pernottando proprio presso il nostro ostello.In Cammino per l'Italia. Da Lodi a Roma lungo le antiche vie - Alpine Studio – 2022Come festeggereste i vostri cinquant'anni? Fabio Abati ha scelto di farlo in viaggio, camminando da Lodi a Roma lungo la celeberrima Via Francigena e altre vie antiche e meno note, come il Sentiero dei Ducati e la Via Linari.

Un passo dopo l'altro l'autore ha l'occasione di riflettere sugli anni passati, facendone un bilancio e preparandosi ad affrontare una nuova fase della propria vita.Ma non lasciatevi ingannare dalle apparenze: il suo viaggio non?è fatto solo di fatica, solitudine e riflessioni, ma anche di compagnia, incontri, chiacchierate, momenti di divertimento e anche di"diserzione" dalla vita del pellegrino classico quando, per motivi di tempo, sceglie di approfittare dei mezzi pubblici.

In cammino per l'Italia racconta di un viaggio normale e accessibile a tutti, ma che si trasforma in un'avventura meravigliosa, tra paesaggi incantevoli, luoghi dimenticati ma testimoni di secoli di storia, incontri significativi, riflessioni e aneddoti. Un libro perfetto per chi habisogno di ritrovarsi e ricominciare da zero, o semplicemente ha voglia di scoprire quali esperienze inaspettate e indimenticabili può regalare un viaggio nel cuore del nostro Paese.Introdurrà la presentazione Giovanni Corrieri, "infaticabile camminatore e grande conoscitore della Via Francigena.

Sarà presente il sindaco Simone Giglioli per un saluto, oltre alla presidentedella Cooperativa Michela De Vita.La presentazione avrà luogo nello spazio antistante l'entrata dell'ostello, in Piazza Mazzini a SanMiniato e sarà a ingresso libero. Durante la presentazione sarà allestito un piccolo buffet. In caso dimaltempo la presentazione si sposterà al chiuso