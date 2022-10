"Archivi in dialogo", a San Miniato un pomeriggio nel segno di Orazio Costa

Venerdì 21 ottobre a San Miniato, dalle 15 alle 19, appuntamento con l'evento "Archivi in dialogo" della Fondazione Istituto Dramma Popolare. Il convegno dal titolo "I fondi Orazio Costa per le arti dello spettacolo" si terrà presso il Seminario Vescovile, in piazza della Repubblica 10.

Dopo l'evento dello scorso anno "Memoria e futuro" che ha visto un'ampia partecipazione di realtà teatrali toscane, la Fondazione IDP dedicherà quest'anno un pomeriggio di studi alla figura di Orazio Costa e alle tracce d'archivio della sua attività di regia. Il convegno è significativo della volontà della Fondazione IDP di continuare sul percorso intrapreso in tema di salvaguardia e valorizzazione del proprio fondo archivistico in un'ottica sempre più collaborativa. Da qui il sottotitolo prescelto "archivi in dialogo".

Proseguendo sulla scia del dialogo tra studiosi e addetti ai lavori, il convegno ambisce a presentare le tracce del lavoro di Orazio Costa sedimentate in diversi luoghi della cultura: naturalmente l'archivio storico del Dramma Popolare, ma anche il cospicuo Fondo Orazio Costa del Teatro La Pergola di Firenze, e - fuori regione - il Fondo Camilleri del maestro siciliano, che ha avuto un particolare rapporto di collaborazione con Costa nei suoi esordi come aiuto regista. L'obiettivo è quello non solo di presentare queste testimonianze storiche, ma anche pensare a una valorizzazione comune di queste testimonianze sfruttando le potenzialità del web e degli ecosistemi digitali.

Esponenti dal mondo della storia e spettacolo si confronteranno in un programma ricco di presenze: Alexander Di Bartolo dell'archivio storico Fondazione Istituto Dramma Popolare, Patrizia Severi Fondo Andrea Camilleri curatrice dell'archivio, Pier Paolo Pacini direttore CAE - Centro di Avviamento all'Espressione Fondazione Teatro della Toscana, Stefano Geraci dell'Università degli Studi Roma Tre, Laura Piazza dottoressa di ricerca in Discipline dello Spettacolo, Marco Giorgetti direttore generale Fondazione Teatro della Toscana, Teresa Megale dell'Università degli studi di Firenze.

Info e iscrizioni: info@drammapopolare.it