Arriva lo Sportello Ambiente a Montopoli per info e kit della differenziata

Uno sportello dedicato alle tematiche ambientali per rispondere alle esigenze dei cittadini. A partire da mercoledì 19 ottobre sarà attivo un nuovo servizio fornito da Geofor in collaborazione con l’amministrazione comunale di Montopoli in Val d’Arno e la Pubblica Assistenza cittadina che fornirà gli spazi.

"Un ulteriore strumento per occuparci di un tema delicato e quanto mai attuale – commenta il sindaco Giovanni Capecchi – ringraziamo la Pubblica Assistenza che ci mette a disposizione gli spazi e Geofor per aver attivato questo servizio. Lo sportello si occuperà della distribuzione dei sacchetti e dei mastelli per la raccolta differenziata e sarà un importante punto informativo per tutte quelle che sono le tematiche ambientali. Sappiamo quanto sia importante la partecipazione attiva di ogni cittadino per quello che riguarda la tutela dell’ambiente, ognuno di noi può fare molto e un’amministrazione comunale può e deve fornire gli strumenti affinché ognuno possa contribuire attraverso azioni quotidiane come una corretta raccolta differenziata".

Lo sportello sarà attivo tutti i mercoledì dalle ore 14 alle 18 nella sede della Pubblica Assistenza in via Enrico Mattei numero 4.

"L’obiettivo, oltre ad alleggerire la mole di lavoro del call center Geofor (a oggi impegnato anche negli appuntamenti per la consegna dei sacchetti, ndr) – aggiunge l’assessore all’ambiente Alessandro Varallo –, è migliorare sempre più il servizio. A inizio estate, grazie alla collaborazione con la Pubblica Assistenza, abbiamo organizzato le giornate ad hoc per la consegna dei sacchetti raggiungendo però poche utenze. Soltanto il 20% delle utenze ha infatti ritirato i sacchetti, per questo motivo, insieme a Geofor, abbiamo ideato lo strumento dello sportello, senza costi aggiuntivi per il Comune. Un modo per essere ancora più vicini alla cittadinanza".

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa