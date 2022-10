Boccaccesca 2022, il trionfo dei sapori con 10mila visitatori

Un fine settimana che può essere raccontato come un viaggio sensoriale; Boccaccesca è stata un tripudio di colori, odori e soprattutto sapori. L’iniziativa che si è svolta a Certaldo, dal 14 al 16 ottobre scorsi, ha registrato numeri eccellenti e sopra le aspettative, complice una temperatura ottima che invitava ad uscire. La manifestazione ha accolto circa 10.000 visitatori; ed ha registrato interesse e coinvolgimento anche sui social.

Boccaccesca è stata caratterizzata da un programma denso di appuntamenti ad ingresso libero, che hanno coinvolto sia il Borgo basso sia il cuore medioevale di Certaldo Alto.

Nel Borgo Alto i classici banchi di Boccaccesca, con espositori provenienti da molte regioni italiane hanno esposto i loro prodotti di eccellenza. Sempre nel Borgo Alto si è tenuto “Degustando per la via” con alcuni esercenti di Certaldo Alto che hanno preparato piatti da degustare accompagnando lo street food degli espositori.

L’Enoteca di Boccaccesca si è confermata un palcoscenico per i grandi vini; che potevano essere degustati nel calice marcato Boccaccesca in un percorso itinerante tra ottime produzioni vinicole del territorio. Successo anche per l’Osteria di Boccaccesca che sul parterre di Palazzo Pretorio, a cura del Comitato degli abitanti di Certaldo Alto, ha accolto il pubblico con “le caldarroste”.

La 24° edizione ha sancito il ritorno dei gemellaggi del Comune di Certaldo che sono stati ospitati sulla terrazza Calindri; ed hanno rappresentato un viaggio enogastronomico alla scoperta di nuovi sapori.

Grande soddisfazione, anche, per il momento atteso, condotto da Annamaria Tossani, dei Cuochi in Piazza che si sono avvicendati ai fornelli in Piazza SS. Jacopo e Filippo. Protagonisti i piatti di Cuochi eccellenti come Gabriele Andreoni, Stefano Pianciaroli, Giuseppe Papallo, Lorenzo Romano, Giovanbattista Fabiani e Paolo Gori. Senza dimenticare “L’Aperitivo” a cura di Cosimo Neri del Salotto Negroni 1919 di Certaldo.

Boccaccesca ha pensato anche ai bambini, che sono stati i protagonisti della rassegna “Oggi cucino io”; dove, i piccoli, guidati da Sara Conforti, storica cuoca di Boccaccesca, hanno realizzato la loro merenda. Sempre dedicati ai bambini, i libri di Federighi Editori che rappresentano un supporto per avvicinarsi al mondo del cibo.

Il Premio Boccaccesca, che si è svolto nel Cortile di Palazzo Pretorio ed ha visto la presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del Sindaco di Certaldo Giacomo Cucini, è stato presentato da Annamaria Tossani e assegnato a Federico Monechi, stimato giornalista e Caporedattore del TGR Toscana, per essere stato protagonista dell’informazione e conoscenza della nostra Regione.

Nel Borgo Basso, in Piazza Boccaccio, il protagonista indiscusso è stato lo street food con “Degustando in Piazza”; bar, ristoranti, enoteche e gelaterie sono diventate “soste” di un itinerario all’insegna del gusto.

La musica di Scuola di Musica Polis, i fiori e l’artigianato sono stati elementi importanti di questa edizione; protagonisti sia nel Borgo Alto, in Piazza SS. Annunziata, che a Certaldo Basso in via 2 Giugno.

“Quest’anno il tema che ha ispirato la manifestazione è stato il coinvolgimento dei cinque sensi: un connubio di profumi e sapori che ha accolto ed affascinato i visitatori. – afferma Claudia Palmieri, direttore artistico della manifestazione - Le strade del borgo di Certaldo hanno accolto un pubblico di appassionati e curiosi che si sono confrontati con sapori e saperi di qualità; e l’armonia del gusto si è fusa con l’intrattenimento musicale presente lungo le vie. Boccaccesca è giunta alla 24esima edizione e si conferma, ancora una volta, una vetrina privilegiata dei Piaceri del Gusto sempre con lo stesso entusiasmo e voglia di stupire. Un ringraziamento di cuore a tutti coloro che hanno partecipato e collaborato alla realizzazione dell’iniziativa, e vi diamo l’appuntamento al prossimo anno”.

“Boccaccesca ha messo in mostra le eccellenze enogastronomiche ed artigianali italiane, un percorso all’insegna del gusto e della qualità nella splendida cornice della città di Boccaccio; e i visitatori hanno visibilmente apprezzato. – dichiara Franco Brogi, presidente FIEPET Confesercenti Firenze – Complice la bella stagione e le temperature miti, Boccaccesca è riuscita ad attirare anche turisti stranieri. Siamo soddisfatti per il lavoro svolto, e ci metteremo presto al lavoro per costruire ogni anno un’edizione che sia in grado si coinvolgere e stupire”.

"Boccaccesca si è confermata un successo anche quest'anno - ha commentato il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini -. Siamo felici e orgogliosi di aver potuto offrire un weekend tanto ricco di qualità e gusto. Grazie a Confesercenti per l'organizzazione, a Claudia Palmieri per la direzione artistica e al Presidente della Regione, Eugenio Giani, che ci ha onorato della sua presenza dimostrando, come sempre, vicinanza e affetto. Voglio anche abbracciare tutta l’Associazione per la Promozione degli Scambi Interculturali a Certaldo e i nostri comuni gemellati che sono stati presenti con le loro eccellenze, realtà che meritano di essere coltivate e consolidate all'interno della manifestazione".

Boccaccesca è un evento organizzato dal Comune di Certaldo in collaborazione con Confesercenti Firenze e Claridea due. L’ingresso alla manifestazione è stato gratuito.

Per informazioni e aggiornamenti: www.boccaccesca.it; pagina Facebook e Instagram Boccaccesca Certaldo.

Fonte: Confesercenti Firenze