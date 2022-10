Bullettino Storico Empolese in memoria di Valfredo Siemoni

Sarà presentato sabato il volume XX (anni LXV-LXVI 2021-2022) del “Bullettino storico empolese”. Presso il cenacolo degli Agostiniani alle 10.30, alla presenza del professor Mauro Guerrini, coordinatore della redazione, del senatore Dario Parrini e della sindaca Brenda Barnini, il libro edito dalla Pro Empoli sarà ufficialmente a disposizione della città.

Si tratta di un numero particolare visto che è dedicato alla memoria di Valfredo Siemoni, membro della redazione. Marco Frati ne ricostruisce la biografia personale e intellettuale nel documentato e affettuoso saggio, Valfredo (1957-2021), corredato da due sue foto. Lo definisce un pioniere che può essere considerato, senza far torto a nessuno, lo storico dell’arte empolese per antonomasia. Accanto al ricordo più istituzionale, ci sarà poi quello personale della figlia Sofia che parlerà appunto di suo padre.

Passando poi agli altri saggi, Marco Frati è ancora autore de I primi sei secoli della Pieve di Sant’Andrea: dalle origini all’età delle riforme (461-1059) mentre Fausto Berti affronta il tema della navigazione tirrenica nel contratto di nolo di una cocca catalana (1340) dell’Archivio storico empolese. Emanuela Ferretti, in Leonardo e l’Arno: nuove evidenze (1503-1504), nel quinto centenario della morte di Leonardo da Vinci (2019), riprende in esame la questione della sua partecipazione all'impresa di deviazione del fiume nella guerra contro Pisa (1504), che gran parte della storiografia ha restituito come dato certo e incontrovertibile.

Claudio Biscarini, in Pratovecchio 23 luglio 1944: nuovi documenti: il ruolo di C.A. ritorna sull'episodio del 23 luglio 1944, seguito dalla fucilazione degli ostaggi in piazza Ferrucci del giorno successivo, uno dei momenti topici della storia di Empoli.

Un nuovo gruppo di documenti pubblicati fornisce un altro tassello a ciò che accadde quel giorno.

Chiude la serie dei saggi Paolo Santini con Il monumento ai caduti del bombardamento del 26 dicembre del 1943 alle Cascine opera di Gino Terreni. Seguono due importanti contributi nella serie Brevi note per memoria: Marco Frati, La scomparsa pieve di San Pietro a Poggipiedi; Claudio Biscarini, 1921. In margine ai Fatti di Empoli. Il processo a due macchinisti ferrovieri.

Il fascicolo è in distribuzione gratuita ai soci della Pro Empoli.