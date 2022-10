Cade da un traliccio mentre lavora: 62enne con l'elisoccorso in ospedale

Incidente sul lavoro questo pomeriggio a Mugliano, nel comune di Civitella in Valdichiana. Un 62enne, tecnico di un'azienda, è caduto da un traliccio ad alta tensione di alcuni metri di altezza mentre stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione. Non è ancora chiara la dinamica, ma sembra che l'uomo abbia perso l'equilibrio e sia caduto. L'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso 2 all'ospedale Le Scotte di Siena in codice giallo. Sul posto un'ambulanza della Croce Bianca di Rigutino e un'automedica di Arezzo, i vigili del fuoco e la polizia di Stato.