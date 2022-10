Castelfiorentino United: pareggio per l'Eccellenza, esultano Juniores e U16

Un buon pareggio per la prima squadra, due belle vittorie per Juniores e Under 16. È stato un fine settimana molto positivo per il Castelfiorentino United, dall’Eccellenza all’Under 14. I ragazzi di mister Cristiani erano attesi da un confronto delicatissimo in casa del Fucecchio, un match divertente ed equilibrato in cui è mancato soltanto il gol. Lo 0-0 è un risultato positivo perché consente al Castelfiorentino di portarsi a quota 10 punti in 6 partite e, soprattutto, di mantenere l’imbattibilità. La difesa si conferma il punto di forza della squadra, con appena due gol al passivo (miglior retroguardia del campionato insieme proprio a quella del Fucecchio).

La copertina di giornata spetta però agli Juniores regionali, che si sono imposti ai danni della Rignanese grazie a un gol di Benedettino e ad un rigore trasformato da Bellucci. Gli Allievi Regionali Under 17, invece, hanno pareggiato 1-1 contro il Giovani Fucecchio: il gol del Castelfiorentino porta la firma di Donati. Vittoria nel derby col Certaldo, poi, per gli Allievi B Under 16: una doppietta di Falorni e un gol di Fontanelli hanno fissato il risultato sul 3-1.

Si passa quindi ai Giovanissimi Under 15, che grazie ai gol di Pucci, D. Ciampelli e Coman hanno regolato per 3-0 il Ponzano, mentre l’unica sconfitta di giornata è stata quella dei Giovanissimi B Under 14, che hanno ceduto il passo al Santa Maria al termine di un confronto tiratissimo terminato 5-2 in favore degli empolesi. I gol del Castelfiorentino portano entrambi la firma di Fontanelli.

Fonte: Ufficio stampa