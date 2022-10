Coltiva marijuana in casa e prende il reddito di cittadinanza, denunciato

Nuove denunce per persone che percepivano irregolarmente il reddito di cittadinanza. I carabinieri nei giorni scorsi sono intervenuti a Sovicille e Monteroni d'Arbia assieme all'ispettorato del lavoro di Siena. Un 53enne e una 64enne sono stati denunciati. Tramite autocertificazione avrebbero attestato il falso.

L'uomo da novembre 2020 a gennaio 2021 ha dichiarato falsamente di essere residente in Italia, mentre era irreperibile da novembre 2013 in Italia. Dalla denuncia di agosto scorso, quando gli vennero trovate delle piante di marijuana in casa, sono nati ulteriori approfondimenti.

La donna invece aveva dichiarato di essere residente in Italia negli ultimi due anni prima della richiesta e in più aveva omesso l'acquisto di un'auto nuova, che avrebbe alterato il suo patrimonio. Ha ottenuto 2.500 euro tra giugno 2020 e gennaio 2021.