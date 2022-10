Consiglio regionale, Mazzeo incontra RAWA

Rafforzare il legame di amicizia della Regione Toscana con l’associazione RAWA (Revolutionary Association of Women of Afghanistan) ed esprimere sostegno alle iniziative delle donne afghane. È questo lo scopo del saluto ufficiale del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo all’attivista di RAWA, associazione che, dopo anni di assenza dovuti alla difficile situazione del paese, ha inviato nuovamente una rappresentante nel territorio toscano. L’incontro si terrà domani, mercoledì 19 ottobre, alle 16, a palazzo del Pegaso. Parteciperanno anche la presidente della commissione regionale per le Pari opportunità Francesca Basanieri e il presidente della commissione regionale per le Politiche europee e relazioni internazionali Francesco Gazzetti.

Il sostegno della Regione Toscana al processo di democratizzazione dell’Afghanistan è sancito dalla mozione approvata dal Consiglio Regionale nel 2005, che impegna la Toscana a dare appoggio politico ed economico all’associazione RAWA attraverso il supporto ai suoi progetti di alfabetizzazione e istruzione volti a favorire la diffusione di una cultura di pace e democrazia, di rispetto delle differenze etniche in nome dei diritti umani e dei diritti delle donne.

RAWA è una delle organizzazioni femminili afghane indipendenti più attive e affermate in campo sociale sia in Afghanistan che in Pakistan, tra i rifugiati afghani. È molto attiva anche nella sfera politica con la sua lotta contro il fondamentalismo e l’oscurantismo religioso.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa