Festa dell'Unicorno 2023, ufficiali le date

Il fantasy è di casa a Vinci. Dopo l'ultima edizione con quasi 40mila visite, la Festa dell'Unicorno torna nell'estate 2023. Sono ufficiali le date della prossima edizione, che si terrà venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 luglio. Si tratterà della XVII edizione, quella 2022 è arrivata dopo due anni di stop causa pandemia.

Gli organizzatori già dal mese di settembre hanno iniziato a prendere contatti con nuovi ospiti e con artisti importanti per stilare un programma che si preannuncia ricco di novità.

“Il successo dell’edizione di quest’anno è andato oltre ogni più rosea previsione” - spiega Daniele Vanni, coordinatore della Festa dell’Unicorno - “Ripartire dopo due anni di stop non è stato semplice, considerando anche le molte incertezze sul possibile riscontro di pubblico. Alla fine il successo di presenze è stato quasi da record e l’organizzazione è impeccabile grazie allo staff e alle tante associazioni coinvolte nell’evento”

“Il nostro obiettivo per il 2023 – continua Vanni – è migliorare ulteriormente la manifestazione in termini di qualità e quantità dell’offerta. La magia dei droni luminosi, le animazioni itineranti e i tanti spettacoli hanno regalato un’atmosfera magica ai visitatori. Le centinaia di recensioni positive ricevute negli ultimi mesi sono una bella gratificazione, ma guai ad adagiarsi. Ci sono ancora molte idee da mettere in campo e nei prossimi mesi lo staff della Festa dell’Unicorno sarà impegnato al massimo per rendere la prossima edizione ancora più fantastica.”